Donnerstag, 10 September 2020 | 37.254

Die Menschenrechte ... die Naturgesetze ...

ante diem ...



das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...

das ist zwar eine feststehende physikalische Erkenntnis ... also ein Naturgesetz ...



wird aber selbst in der physikalischen Wiussenschaft nicht hinreichend gewürdigt ...

geschweige in der Politik oder gar der Religion ...



selbst für Albert Einstein war die Welt da zu Ende wo sie anscheinend zu Ende ist ...

also in und an und für sich ...



und was an der Gewaltenteilung mehr ist als die Summe ihrer Teile ...

interessiert die maßgebenden Politiker ebenso wenig ...



wie das was an der Dreifaltigen Dreieinigkeit mehr ist als die Summe ihrer Teile ...

die maßgebenden Kirchenfürsten ...



Hesiod erkannte bereits ... die Hälfte ist mehr als das Ganze ...

seltsamerweise ist die Hälfte plus eins aber wieder weniger ...



was ist unter solchen Umständen Politik ... oder gar Politische Führung ...

was ist Recht ... oder gar Gerechtigkeit ? ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semisten bzw Nicht-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







