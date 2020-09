Mittwoch, 09 September 2020 | 37.253

Die Menschenrechte und ... die Arbeitskreise ...

ante diem ...



bekanntlich ist es in der so genannten Politik ... mangels professioneller Politik ... so ...

'wenn man nicht mehr weiter weiß gründet man 'n Arbeitskreis' ...



und zwar für ein Thema ... das von der eigentlichen Frage / Schwierigkeit / Problem ...

möglichst so weit ablenkt ... daß niemand merkt was da eigentlich gespielt wird ...



am wenigsten die Akteure selbst ...

die sich vor lauter Selbstmitleid und Selbstbeweihräucherung gar nicht mehr einkriegen ...



zum Beispiel die Digitalisierung ...

die sozialistische Deutsche BundesKanzlerin ist vom Verständnis der Digitalisierung ...



und gefähr so weit weg ... wie die privatisierte Deutsche BundesBahn ...

die ihre Waggons teilweise noch wie Mitte des 19. Jahrhunderts an einander hängt ...



aber ... wie gesagt ... statt dieses Problem professionell zu lösen ...

gründet man ... es gibt ja immer auch Alternativen ...



in diesem Fall ... wozu haben wir eine Koalition ... der Herr Bundespräsident persönlich ...

gleich ein ganzes Forschungsprojekt ...



über die' Ethik der Digitalisierung' ... derweil sich die Praktiker und Hacker totlachen ...

darüber wie ihnen die Bälle zugespielt werden ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Klimakterimanie und Demokgraphie ...







