Montag, 07 September 2020 | 37.251

Die Menschenrechte und ... die Staatsraison ...

ante diem ...



die Mehrheit des Volkes ...

praktisch so rund zwei Drittel ...



lebt auch in diesem unserem Lande ... so genannt Bundesrepublik Deutschland ...

nicht nur auf ... sondern unterhalb des Niveaus der Tiere ...



denn Tiere wissen ja nicht ... wie schlecht es ihnen eigentlich geht ...

alle Menschen haben aber zumindest ein Gespür und ein Gefühl dafür ...



daß und wie sie mißhandelt und mißbraucht werden ...

und wie hilflos sie sind ... sich nicht dagegen wehren zu können ...



und versuchen das mit eigener Mißhandlung von Körper / Geist / Seele zu überdecken ...

bzw merken nicht ... wie sie sich selbst dadurch weiter schaden ...



und die Diktatur und Vergewaltigung noch schützen und sichern ...

bzw nehmen eine angebliche Staatsraison hin zu Lasten ihrer eigenen Vernunft ...



*



post scriptum ...

aus der Praxis des Rotlichtmilieus ... ist zu trennen von der Theorie ...



es gehört zu den Ungereimtheiten des politischen Geschehens in einer Demokratie ...

daß die Regierung die roten Ampeln des Verfassungsrechts ...



ebenso ungeniert wie ungestraft überfahren darf ...

also regelrecht umfahren ... oder meinetwegen auch drumherum ...



sich selbst aber dann so genannte Gesetze machen darf ...

nach denen das Volk ...



wenn es unter Bedingungen mehr oder weniger reiner existenzieller Notwehr ...

zufällig mal so ein Rotlicht zu spät sieht ... ...



drastisch bestraft wird ... s. 'wer zu spät kommt' ... mit Geldbußen ...

und gar Fahrverboten und Punkten im so genannten Fahreignungsregister etc etc ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäische Rats Präsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben / oder umgekehrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen