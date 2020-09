Sonntag, 06 September 2020 | 36.250

Die Menschenrechte und ... die (fast) lückenlose Kontrolle

ante diem ...



diese geisteskranke Kanzlerin mahnt und warnt ständig das Volk ...

'gemeinsam gegen Corona' ...



und will damit nur davon ablenken ... daß das Volk sagen müßte ..

'gemeinsam gegen Frau Merkel' ... aber das wäre ja Demokratie ...



und das ist ja gerade das ...

was unter allen Umständen verhindert werden muß ...



die Diktatur ist umso sicherer ... je mehr und je besser es ihr gelingt ...

das Volk gegen sich selbst aufzubringen ...



niemand kontrolliert in Bussen und Bahnen oder beim Einkaufen die Maskenpflicht so gut ...

wie andere Fahrgäste bzw Kunden ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Politiker bzw Schauspieler/Showplayer und die Weltbühne / Worldtheatre ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt (!) Raumfahrt (!!) Wallfahrt (?) ...







