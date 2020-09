Samstag, 05 September 2020 | 36.249

Die Menschenrechte und ... die Menschensinne ...

ante diem ...



die Würde des Menschen ist unantastbar ...

sagt die Verfassung ...



was offensichtlich heißen soll .. sie darf nicht an-ge-faßt werden ...

aber mit Füßen getreten und auch sonst vergewaltigt etc schon ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß speziell auch in diesem unserem Lande Bundesrepublkik Deutschland ...



eine glatte Mehrheit des Volkes ...

rund gerechnet etwa 60% ...



unterhalb dieses Niveaus lebt und arbeitet ...

das die Verfassung mit der Würde des Menschen definiert hat ...



*



die >Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten Hinduisten Brahmaisten Dalailamisten und andere Nichthristen ...

das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Führung ...







