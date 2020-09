Donnerstag, 03 September 2020 | 36.247

Die Menschenrechte ... als die Polen uns angriffen ...

ante diem ...



Ante Semitismus ... also ich meine Antisemitismus ...

sagt die Frau Kanzlerin im Jahre 2020 ...



sei ein Angriff ... auf die Werte ... unserer ... freiheitlich demokratischen Gesellschaft ...

dem sie sich mit der geballten Kraft und Macht ...



genauer gesagt also unter Mißbrauch des ihr de facto zur Verfügung stehenden Staates ...

ebenso konsequent wie unerbittlich entgegenstellen wolle ...



das ist also wieder so wie Hitler 1939 ...

da hat er auch gesagt ...



die Polen haben uns angegriffen ...

jetzt wird zurückgeschossen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ... Integration und Intelligenz ...







