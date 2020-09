Mittwoch, 02 September 2020 | 36.246

Die Menschenrechte und ... die Opfer von SED und CDU ...

ante diem ...



die Frau Kanzlerin wird nicht müde ...

die Erinnerung an die Opfer des so genannten SED-Unrechts wachzuhalten ...



etwa mit Sprüchen wie ...

'wir werden die Opfer der Teilung niemals vergessen ...



die Berliner Mauer sei zum Symbol für ein tödliches Regime geworden ...

und man müsse sichtbare Zeichen setzen ...



zur Erinnerung an die Menschen ...

die leiden mußten weil sie mutig Widerstand leisteten ...



das SED-Regime verletzte systematisch grundlegende Menschenrechte ...

und ließ keinen Raum für Freiheit / Demokratie / Rechtsstaat ... '



das ist aber genau das ...

wie es heutezutage dank der SED-Substitutin Angela Merkel nach wie vor steht ...



seltsamerweise wird mit solchen Sprüchen immer nur der Toten gedacht ...

um die überlebenden Ostdeutschen ...



kümmert sich bis heute niemand ...

wie beim Holocaust ...



die Sicherheit des Staates (...)

genauer gesagt wohl 'die Staatssicherheit' (!)



ist deutsche Staatsraison ...

die Menschenrechte ... (???) ... war da was ???



und darum wie Frau Merkel heute die Menschenrechte grundlegend verletzt ...

Freiheit / Demokratie / Rechtsstaat ...



und die verfassungsmäßige Ordnung systematisch beseitigt ...

bzw keinen Raum läßt ...



für Aufbau und Herstellung ... geschweige Erweiterung und Vertiefung ...

des verfassungsmäßig vorgesehenen demokratischen und sozialen Staates ...



kümmert sich natürlich erst recht niemand ...

vor allem kein Volksvertretungspräsident und kein Verfassungsgerichtspräsident ...



oder ... woran man ja vielleicht auch noch denken könnte ...

kein Gottvertretungspräsident ...



die Präsidenten ebenso gottlos wie die Menschen rechtlos ...

das wird also nie etwas ...



post meridiem ...



Misereor ... ist auch so ein non-governmental ... genauer gesagt Bischöfliches Hilfswerk ...

das sich gerne auch den Bürgern als 'Ihr Hilfswerk' anbietet um nicht zu sagen anbiedert ...



und Misereor sagt ... zu den Bürgern ... 'Eine andere Welt ist möglich ...

was wir aus der Coronakrise und der Klimakrise lernen können' ...



ist aber selbst nicht bereit ...

auch nur die geringsten Konsequenzen aus den eigenen Erkenntnissen zu ziehen ...



gemeinhin gilt doch ... Wandel durch Handel ...

feststeht demgegenüber aber auch ...



wir haben durch die entwicklungspolitischen Weichenstellungen der Frau Merkel ...

unter anderem den Klimawandel und einen sozioökologischökonomischen Wandel ...



deren Ursachen also nicht im Handel als solchem liegen ...

sondern in einem Miß-Handel ... genauer gesagt in der Mißhandlung ...



von Volk und Staat ... Wirtschaft und Gesellschaft ...

eben durch die allgewaltige dreifaltig vereinigte Frau Regierungs-Chefin ...



und daß das Volk sich das gefallen läßt ... liegt gewissermaßen in der Natur der Sache ...

bzw in der Natur der Menschen ... in der Natur der Schöpfung ...



meinetwegen in der Natur des Urknalls ...

das heißt in einer teils masochistischen teils kanibalistischen Veranlagung des Menschen ...



bei der sich letztlich aus dem Trieb dieser Antrieb ergibt ...

dieses perpetuum mobile ...



wie beim Fußball beginnt das Spiel immer mit dem Anstoß ...

und wir Menschen können machen was wir wollen ...



irgend was geht immer schief ...

das heißt diese Schöpfung enthält nunmal diesen 'Stein des Anstoßes' ... müßte man sagen ...



das heißt wie auch immer man die Dinge dreht und wendet bzw handelt und sich verhält ...

dieser Stein ... dieses Gewicht ... wird irgend wie und irgend wann ...



immer wieder nach oben gespielt ... also ich meine gespült ...

und ... zack ... fällt er runter ... und gibt dadurch wieder den neuen Anstoß ...



physikalisch gesehen ... was in etwa erklärt ...

wieso die Frau Physikerin ... also die Angela Merkel ...



eigentlich gar nichts tut sondern immer nur abwartet ...

immer nur regeln und regulieren will ... was andere tun ...



immer nur abwartet bis dieser Stein bzw also das Gewicht fällt ...

man könnte auch sagen 'ins Gewicht fällt' ...



das Volk sagt ... einfach die Nerven behält bzw reine Nervensache ...

weil sie dank ihrer sozialistischen Ausbildung halt weiß ...



daß dieser Stein irgend wann immer ... beim Volk aber nie der Groschen föllt ...

wie es (s.o.) mißhandelt und mißbraucht ... verraten und verkauft wird ...



