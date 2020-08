Dienstag, 01 September 2020 | 36.245

Die Menschenrechte und ... die Verantwortung ...

ante diem ...



die Frau Kanzlerin wird nicht müde ...

permanent alle Menschen an ihre Verantwortung zu erinnern ...



und daß angeblich jeder Einzelne Verantwortung trägt ...

bzw sich an die von ihr vorgegebenen Regeln halten müsse ...



das ist nur möglich weil alle diese Einzelnen ...

das auch ebenso stoisch wie widerspruchs geschweige widerstands los hinnehmen ...



statt daß umgekehrt mal jemand die Frau Kanzlerin an ihre (!) Verantwortung erinnert ...

bzw daran daß laut Verfassung sie allein (!) die Verantwortung trägt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







