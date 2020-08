Sonntag, 30 August 2020 | 35.243

Die Menschenrechte und ... die bedingungslose politische Kriminalität

ante diem ...



jetzt reden wieder alle darüber ... die Kriminalität im allgemeinen ...

und die Cyberkriminalität im besonderen habe ein neues Niveau erreicht ...



bzw also ein höheres / größeres / schlimmeres ...

sowohl quantitativ als auch qualitativ ...



aber niemand will das zugestehen ...

daß alle Kriminalität ihren Ursprung in der politischen Kriminalität hat ...



ein Kind ist nicht denkbar ohne eine Mutter ...

entsprechend ist Kriminalität nicht denkbar ohne 'Mutti' ...



wir wissen doch schon ...

'es gibt kein richtiges Leben im falschen ...'



entsprechend kann es hier keinen freiheitlichen demokratischen Staat geben ...

unter den Bedingungen des Merkelschen um nicht zu sagen steinzeitlichen Sozialismus ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Politiker bzw Schauspieler (Showplayer) und ... die Weltbühne / Worldtheatre ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt (!) Raumfahrt (!!) Wallfahrt (?) ...







