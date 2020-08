Freitag, 28 August 2020 | 35.241

Die Menschenrechte ... im Verhältnis zu den Tierrechten

ante diem ...



wenn man 'hinter ' etwas kommen will ...

heißt es ... 'cherchez la femme' ...



wenn man vorwärts kommen will ...

heißt es ... cherchez la chance' ...



*



ante meridiem ...



wir wissen schon ... als (an)gelernte Christen ...

die Welt besteht aus einer Dreifaltigen Dreieinigkeit ...



was das Volk auf die einfach Formel gebracht hat ...

aller guten Dinge sind drei ...



auf die Praxis bezogen heißt das zum Beispiel ...

es gibt Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft ...



das Volk lebt bekanntlich in der Gegenwart ... im Hier und Jetzt ... im Heute und am Ort ...

das heißt es muß heute sehen wie es zurecht kommt ...



und bei irgend welchen Ämtern Schlange stehen ...

oder notfalls die Mülltonnen nach Pfandflaschen und Essensresten absuchen ...



eine Art kostenloser Service für die BSR Berliner Stadt Reinigung ...

oder muß man gar sagen ... 'statt' Reinigung ...



bei Politikern scheiden sich allerdings die Geister ...

manche leben in der Vergangenheit und pflegen eine Art nostalgische Utopie ...



andere leben schon in der Zukunft und sind damit so beschäftigt ...

daß sie sich um die Probleme der Gegenwart gar nicht kümmern können ...



obwohl genau das doch die verfassungsmäßige Aufgabe von Politikern ist ...

aber was bedeutet schon Verfassung ...



wenn nicht mal die Verfassungsgerichtspräsidenten (m/w/d) wissen was das bedeutet ...

wie sich ständig zeigt in Urteilen und sonstigen Beiträgen für alle möglichen Publikationen ...



ein Musterbeispiel ...

von Hunderten wenn nicht Tausenden ...



das Volk ... hin und her gerissen zwischen Mangelwirtschaft und Wegwerfgesellschaft ...

verkümmert regelrecht geistig / seelisch / körperlich ...



Politiker beschäftigen sich völlig ungerührt aber mit 'Future Food' ...

dem (künftigen) Essen für die Welt von morgen ... und das nicht nur an 'Fridays for Future' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamiten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







