Donnerstag, 27 August 2020 | 35.240

Die Menschenrechte ... die Virenpotenziale ...

ante lucem ...

heißt nicht unbedingt 'bei Nacht und Nebel' ...



I'm Beginning to See the Light' ...

Duke Ellington / Don George /Johnny Hodges / Harry James lassen grüßen ...



und heißt übersetzt ... bei mir beginnts zu dämmern ...

und das ist letztlich der Beginn einer Herausforderung ... jeden Tag immer wieder neu ...



nicht jeder Groschen der fällt ist ein verlorener Groschen ...

aber selbst das konnte Beethoven in eine Herausforderung 'ummünzen' ...



Herausforderungen sind der Nährboden für Kreativität ...

und auch der Nährboden nährt sich nicht von allein ...



sondern braucht seinerseits Pflege und Befreiung (...) ...

das ist schon fast wie 'e gleich m mal c quadrat' ...



*



ante meridiem ...



Politik wird bekanntlich nicht von Politikern gemacht …

sondern … zum Beispiel … von abgebrochenen Physikern (m/w/d) ...



entsprechend geben Experten keine fachlichen Expertisen ab …

sondern äußern ihre Meinung zu Dingen …



zu denen so genannte Politiker mangels politischer Expertise …

ihre Meinung geäußert haben …



dabei ergeben sich immer wieder überraschende Schnittmengen …

wenn zum Beispiel so ein Experte sagt …



wenn alle Maske tragen würden …

von den zwei Metern Abstand und ständig Hände waschen …



und überhaupt zu Hause bleiben / alle Kontakte vermeiden etc ganz abgesehen

dann hätte sich das mit dem Virus innerhalb kurzer Zeit erledigt ...



und dann sagt Angela Merkel … das ist ja genau dasselbe wie wenn ich sage …

wenn jeder für sich selbst sorgt ist für alle gesorgt …



und dann kann ich hier endlich unbesorgt machen was ich will ...

also gewissermaßen Politik als bedingungslose Grundbeschäftigung ...



Clownerie … Rauferei … Hobby … Spiel …

bzw Betriebsnudel in diesem als Zirkus eingerichteten und ausgeübten Staatsbetrieb ,,,



im Kern geht das also auf die alten Griechen zurück …

die bereits erkannt hatten …



liebe Dich selbst …

dann ist es egal mit wem Du verheiratet bist ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semisten und Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ... Integration und Intelligenz ...







