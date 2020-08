Mittwoch, 26 August 2020 | 35.239

Die Menschenrechte und ... die Göttlichen Rechte ...

ante lucem ...

vor Sonnenaufgang ...



sollte man schon wach sein ...

und nicht nur auf sondern auch bereit stehen ...



um gleich die ersten Strahlen des Lichts einzufangen ...

die erste Energie der Sonnenstrahlen aufzunehmen ...



statt artificial Vitamin B ... originäres natürliches Vitamin D auftanken ...

und der von Lobbyisten gesteuerten Gesundheitspolitik ein Schnäppchen schlagen ...



Sonne ... viele denken da immer an braun ... ausgerechnet ...

Sonne ist grün !!! ... und grün ist die Farbe des Lebens ...



Sonne ist Heliozentrum ... Sonne ist heliopolis ...

Sonne ist Mitte des Lebens ...



wie schon Johann Wolfgang von Goethe in seiner Farbenlehre festgestellt hat ...

ohne Grün ... und das Wasser natürlich ... ist Leben nicht möglich ...



Grün ist eingefangene Sonne ...

Speicher des Lichts ... Basis des Lebens ...



und 'der Sonnengruß' ...

eines der ersten Zeichen ehrfürchtiger Anbetung der Sonne durch Menschen ...



bzw ein erster Schritt zur Entwicklung menschlicher Kultur ...

durch Yoga ...



*



ante mertidiem ...

noch vor der ersten Tasse Kaffee ...



soll man bekanntlich ein Glas Wasser trinken ...

und dann gleich die Maske aussetzen ...



aber ... quod licet Jovis non licet bovis ...

so ungefähr ist das auch mit der Maskenpflicht etc ...



permanent aus allen nur möglichen Ecken und Richtungen ...

wird der Bürger berieselt ...



mit Sprüchen wie

''Sie sind verpflichtet ... Mund und Nase Bedeckung zu tragen' ...



niemand erinnert Politiker daran ...

wozu sie (!) verpflichtet sind ...



mit den Gesetzemachern ist es wie mit den Weltveränderern ...

die Gesetze sind nicht für die gemacht die die Gesetze machen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Klima und Demographie ...







