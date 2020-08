Dienstag, 25 August 2020 | 35.238

Die Menschenrechte und ... die Politikerspiele ...

normalerweise sagt die Frau Kanzlerin ... Politik sei für sie ein Spiel ...

und Spiele hätten Regeln und die müßten durchgesetzt werden ... s. Corona ...



das ist der Unterschied zu den Menschenrechten ...

Rechte kann man nicht durchsetzen ... zumindest nicht bei Angela Merkel ...



normalerweise sagt das Volk ... 'wer spielt kann verlieren ...

wer nicht spielt hat schon verloren' ... egal um was es eigentlich geht ...



neuerdings gebraucht die Kanzlerin statt des Spiels auch den begriff der Rauferei ...

also man habe nicht gespielt ... sondern gerauft ...



genauer gesagt man habe sich gerauft ...

noch genauer gesagt man habe sich zusammengerauft ...



weil man überzeugt sei ...

daß man dann doch noch was Vernünftiges draus machen könnte ...



egal woraus ...

weil es geht ja auch hier wie beim Spiel nur um die Rauferei als solche ...



und nicht das ... wie Helmut Kohl imerhin noch sagte ...

das was hinten rauskommt ...



eben Politik als reiner Zeitvertreib ... für sich selbst wie fürs Volk ...

Brot und Spiele ... wie die alten Römer schon sagten ...



und mit dem Brot ... das ist wie mit dem Strom oder dem Wasser ...

das kommt ja von allein ... aus der Wand ...



also ich meine vom Bäcker ... um die Ecke ...

vielleicht von Steinecke ... oder so ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen