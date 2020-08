Montag, 24 August 2020 | 35.237

Die Menschenrechte und ...

- das bedingungslose Grundeinkommen

ante diem ...



Politik wird gemacht von Leuten ... die keine Ahnung haben ...

das wird dann erklärt von Leuten ... die noch weniger Ahnung haben ...



und das wird kommentiert von Leuten ... die erst recht keine Ahnung haben ...

aber alle machen gaaanz tolle Geschäfte damit ...



*



ante meridiem ...

Vorspeise ...



ist schon toll ... auf was für Ideen Leute kommen ...

die irgend wie zuviel Zeit und zuviel Geld haben ...



da gibt es jetzt ein so genanntes Pilotprojekt ...

für ein so genanntes bedingungsloses Grundeinkommen ...



und damit ist wohl endgültig die Stufe des bedingungslosen Schwachsinns erreicht ...

denn noch tiefer und abartiger gehts kaum noch ...



und daß das an sich renommierte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ...

sich dafür hergibt ...



beweist auch wieder nur ...

daß selbst der Teufel in der Not nach jedem Strohhalm greift ...



bzw daß man für Geld praktisch alles tun und lassen ...

oder machen und ignorieren / haben und kriegen kann ...



und stellt praktisch die ganze bisherige ...

scheinbar so seriöse Arbeit des Instituts in Frage ...



*



post meridiem ...

'post mensa ... Nachtisch' ...



dieser vielfältig unvereinigte Unsinn von Angela Merkel oder meinetwegen auch Joe Biden ...

wird auch nicht besser dadurch ...



daß er ständig zunehmend von allen möglichen Medien ...

gemeldet und wiederholt ... erklärt und kommentiert wird ...



zum Beispiel ... 'es muß alles daran gesetzt werden ... die Infektionszahlen im Zaum zu halten ...

darum müssen die Zügel weiter angezogen und die Regeln durchgesetzt werden' ...



oder ... 'wir werden alles tun ... was nötig ist ...

um Leben zu retten' (???) ...



natürlich muß man wenn die Titanic am Sinken ist ...

alles tum um zu retten was zu retten ist ...



entscheidend ist aber doch daß diese albernen Sprüche von denjenigen kommen ...

die die Titanic gegen den Eisberg gefahren haben ...



ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

in vollem Bewußtsein mit geradezu brachialer Gewalt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... oder umgekehrt ...







