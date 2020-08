Donnerstag, 20 August 2020 | 34.233

Die Menschenrechte und ... das Klimafrühstück ...

ante meridiem ...

fridays for future in dieser Woche schon am Donnerstag ...



die Frauen die die Welt retten wollen ... oder zumindest das Klima ...

auf nationaler / europäischer / internationaler Ebene ...



treffen sich im Kanzleramtsbungalow zum Frühstückstee ...

denn anschließend muß die Frau Kanzlerin gleich wieder fliegen ...



nach Toulon ... aufs Schloß Brégancon ...

nach dem Mittagsessen im Flieger mit Blick auf die Alpen ...



zum Nachmittagskaffee mit Emmanuel Macron ...

mit dem Blick aufs Mittelmeer und den Löwengolf ...



um auf den gleichen Ebenen zu erörtern ...

also national / europäisch / international ...



wie man das Volk dennoch weiter systematisch an der Nase herumführen kann ...

Leute mit Ringen in der Nase gibts ja inzwischen zuhauf ...



im Grunde genommen geht Diktatur ganz einfach ...

man braucht nur zu warten ... bis das Volk so verzweifelt ist ...



daß es sich nichts mehr wünscht als den so genannten 'starken Mann' ...

der eine Vorstellung davon hat ... was man machen könnte ...



das ist fast so wie beim Sex ...

also ich meine annähernd eventuell möglicherweise ungefähr vielleicht ...



natürlich suchen manche Frauen einen Mann ... als Vater für ihre Kinder ...

aber andere suchen einfach einen Mann ... der weiß was er will ...



*



Deutsche und Juden ...

und andere Semiten ...



warum haben sich die Juden den Holocaust gefallen gelassen ...

ist nach wie vor eine der größten ungelösten Fragen der Menschheit ...



und wieso haben gerade davon so viele andere (Mit)Bürger / Unternehmen / Institutionen ...

davon profitiert ... (?) ....



jetzt kommt dazu ...

wieso läßt sich das ganze deutsche Volk ...



ebenso hilflos wie willenlos diese Angela Merkel gefallen ... (?) ...

die mit ihrem Küchenkabinett die ganze Wannseekonferenz allein und in den Schatten stellt ...



und es wird eben erneut völlig klar ...

weil qualitativ eine stabile Basis / Kern / Substanz der so genannten Gesellschaft ...



vom Leid der anderen profitiert ...

obwohl die quantitativ die Mehrheit sind ...



aber ähnlich wie Bodenschätze etc ...

die Masse sind ... die man ausbeuten und ausnutzen / mißhandeln und mißbrauchen kann ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



das Po-litische Thema ...

Migrantifa und Migration ... Integration und Intelligenz ...







