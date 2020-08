Mittwoch, 19 August 2020 | 34.232

Die Menschenrechte und ... die Kompetenzkompetenz ...

Angela Merkel bringt es fertig ...

irgend was zu machen was ihre Beliebtheitswerte bestimmt und fördert ...



aber im Sinne der Verfassung gar keine Politik ist ...

so daß entsprechende Folgen für Volk und Staat (...) unausweichlich sind ...



für diese Folgen macht die dann aber nicht eigene Versäumnisse verantwortlich ...

sondern das Volk weil es ja herrscht und also selbst verantwortlich ist ...



gleichzeitig wirft sie dem Volk aber auch vor ...

es habe überhaupt keine Kompetenz ...



zum Beispiel ... wie gehabt ... keine Ernährungskompetenz ...

Frauen hätten keine Gleichberechtigungskompetenz ...



Arbeitnehmer keine Arbeitnehmerkompetenz ...

Obsachlose keine Obdachlosenkompetenz ...



und so weiter ... Kranke ... Behinderte ...Homosexuelle etc und etc ...

aben alle nicht die für sie typische Kompetenz ...



nur Angela Merkel hat dann die Kompetenz ...

Abstands / Masken / Hygiene Maßnahmen zu ergreifen ...



um ein Phaszinosum unter kontrolle zu bringen ...

oder ists am Ende doch ein Phantom ......



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Klima und Demographie ...







