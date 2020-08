Dienstag, 18 August 2020 | 34.231

Die Menschenrechte und ... das Faszinosum ...

nehmen wir mal an ...

die Welt sei tatrsächlich durch einen so genannten Urknall oder Ähnliches entstanden ...



dann ist und bleibt es trotzdem ein Faszinosum ...

wieso das alles dann so funktioniert ...



und so ähnlich ist das auch mit der Politik Angela Merkels ...

sie ist objektiv die erste so genannte Politikerin ...



der es gelungen ist ... über mehrere Legislaturgerioden hin ...

(1) gar keine Politik zu machen ... sondern



(2) immer nur zu regeln und zu regulieren ... was ohnehin anliegt ...

bzw also ihre üblichen Clownerien ... und ...



(3) weil die Evolution ja unbeirrt weitergeht ...

entstehen Defizite und Schäden ...



für diese Folgen das Volk verantwortlich zu machen ...

mit der Begründung ...



Ihr habt ja Demokratie ... bzw Ihr herrscht ja selbst ...

also seid Ihr auch selbst dran schuld an Eurem Schicksal ...



(4) und das ist die Spitze von allem ...

sie müsse das eben durch Einschränkung der Menschenrechte regeln ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







