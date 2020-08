Montag, 17 August 2020 | 34.230

Die Menschenrechte und ... die Kompetenz ...

wir wissen schon ... wir haben jetzt Demokratie ...

das heißt das Volk hat die Herrschaft ...



objektiv kann aber kein Zweifel daran bestehen ...

das Volk hat keinerlei Kompetenz zum Herrschen ... geschweige zum Regieren ...



und deshalb haben die Erfinder der Demokratie gesagt ...

ist doch kein Problem ... wir lassen einfach das Volk eine Regierung 'wählen' ...



so ist es dazu gekommen ... daß das Volk eben doch nicht herrscht ...

und zudem auch nicht regiert wird ... weil die gewählte Regierung auch keine Kompetenz hat ...



so daß sich per saldo für das Volk gegenüber früher gar nichts geändert hat ...

das Volk wird nach wie vor mit Brot abgespeist ... so genannt Hartz IV und so ...



und selbst mit den Spielen wird das Volk mit sich selbst veralbert ...

das heißt ... es wird systematisch dumm gehalten ...



und dann für dumm verkauft ...

das heißt ... es wird ihm auch noch ein schlechtes Gewissen eingeredet ...



es sei ja selbst an allem schuld ... es sei nicht nachhaltig ...

es habe eben keine Kompetenz (!) ...



es habe ja nicht mal Ernährungskompetenz ...

wie eine aktuelle Studie gerade belegt ...



und das ist eben genau der Punkt ... neben dieser Politischen Kaste ...

hat sich als Spielpartner eine ganze Industrie aufgebaut ...



aus Medien und Religionen ...

Markt und Meinungs und Gott weiß was für Forschungs Instituten ...



die sich gegenseitig die Bälle zuspielen und vor allem auch das Geld ... mit dem einzigen Ziel ...

das Volk nach allen Regeln der Kunst zu verarschen und auszubeuten ...



*



37. Woche 2020 ... der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäische Rats Präsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben / oder umgekehrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen