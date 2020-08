Sonntag, 16 August 2020 | 33.229

Die Menschen-Rechte und ... die Politiker-Spiele ...

früher ... als das mit der Demokratie und den Menschenrechten ...

noch nicht so toll war wie heute ...



haben die Herrscher regiert mit dem Prinzip 'Brot und Spiele' ...

das hieß grausame mörderische Kriege ... oder wenigstens grausame mörderische Spiele ...



aber dann war ... eines unschönen Tages ... der aktuelle Krieg vorbei ...

und es kam ... die Demokratie ... also die Herrschaft des Volkes ...



und ... parallel dazu natürlich auch die Spiele des Volkes ...

das Volk war also sich selbst nicht nur Herrscher sondern auch Spieler ... gewissermaßen ...



mit der Zeit ... also nochmal einen Krieg und eine Diktatur später ...

hat sich daraus dann aber doch ein neuer Typ Politiker gebildet und verselbständigt ...



die gesagt haben ... am Besten ist doch ...

wenn ich dem Volk einfach meine Politik als Spiel verkaufe ...



so hat Helmut Kohl eines Tages gesagt ...

wieso soll ich mich von Journalisten befragen oder gar kontrollieren lassen ...



ich sag denen einfach was Sache ist ...

und dann sind die ja froh daß sie was zu berichten haben und trollen sich ...



und die Journalisten sind auch prompt auf diesen Trick hereingefallen ...

was so ziemlich das Ende des Journalismus im politischen geschweige rechtlichen Sinne war ...



Gerhard Schröder hat dann schon gar nicht mehr gesagt was eigentlich Sache ist ...

sondern hat einfach 'basta' gesagt ...



und Angela Merkel sagt gar nichts mehr ... sondern spielt nur noch ...

das heißt sie spielt und jongliert mit den Bällen ...



spielt zu und gibt ab und schießt auch mal ein Tor ... inclusive Eigentor ...

mit Bällen aber auch Posten und was sie sonst so an Wohltaten zu vergeben hat ...



und wenns wirklich mal schwierig wird ...

das sagt sich einfach ... 'das müssen wir gemeinsam machen ...



und wenn (!) wir dieses und jenes machen ...

dann haben wir die Chance ... daß daraus auch was wird ...'



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Politiker bzw Schauspieler und ... die Weltbühne ...

das Politische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt (!) Raumfahrt (!!) Wallfahrt (?) ...







