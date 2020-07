Montag, 06 Juli 2020 | 28.188

Menschen / Tier / Pflanzen = Naturrecht ...

die Parlamente und Räte und was es alles so gibt in der so genannten Großen Politik ...

streiten pro forma ... das ist jedenfalls der offizielle Anlaß des Zusammenkommens ...



über eine Verbesserung der Tierhaltung ... von wegen der Tierwürde ...

genauer gesagt der so genannten Nutztierhaltung ... im allgemeinen ...



im besonderen aber der Schweine ... bzw ganz speziell der Sauen ...

und ganz genau der Muttersauen ...



also derjenigen die diese süßen kleinen niedlichen Ferkelbabys produzieren ...

bzw 'werfen' ... gewissermaßen eine sportliche Variante des Kinderkriegens ...



und heraus kommt ... wie könnte es auch anders sein bei Mutti Ferkel ... ich meine Merkel ...

eine weitere Verschlechterung ...



das ist so ...

ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß die Lebens und Arbeits Bedingungen der Menschen ...

von der Menschenwürde her gesehen ...



inzwischen bereits unter denen der Schweine liegen ...

weil unabhängig davon ... wie differenziert beim Stand unseres Wissens ...



man das Leid von Tieren im allgemeinen

und von Schweinen im besonderen sehen muß ...



wissen wir über das geistig / seelisch / körperliche Leid und Leiden der Menschen ...

unter der Regierung von Frau Merkel ziemlich genau Bescheid ...



es ist unfaßbar ... daß niemand das wahrnehmen geschweige denn wahrhaben will ...

wie böse diese Frau ist ...







