Sonntag, 05 Juli 2020 | 27.187

Die Menschenrechte und ... zum Beispiel die Tierrechte ...

am Sonntag erinnern sich viele Menschen …

also zum Beispiel die in den Kirchen / Moscheen / Synagogen etc …



als an den Tag der Schöpfung / des Schöpfers / der Schöpferin (m/w/d) ...

also einer Mischung aus Urknall … manche sagen ‘Unbefleckte Empfängnis …



und Kreatrivität … also einer künstlerischen Komponente …

sowie Evolution bzw Eigendynamik und ... Geburt … letztendlich … mehr oder weniger schwer ...



womit das ganze Drama aber eigentlich erst beginnt …

wie eben im Theater um nicht zu sagen auf der Politischen Bühne ...



‘der Vorhang zu …

und alle Fragen offen ...’



es liegt in der Natur der Sache … also ich meine der Natur …

daß die ersten Menschen sich noch wenig Gedanken machten über die Natur …



und erstaunlich genug benehmen sich auch heute noch …

die führenden politischen Akteure und Aktivisten um Angela Merkel und so …



wie die ersten Menschen … bzw eben so als hätten Sie …

mit der Übernahme des Amtes den Verstand an der Garderobe abgegeben …



immerhin setzt sich seit einiger Zeit von unten her … also von der Basis …

die Idee und die Beschäftigung mit dem Naturschutz irgend wie durch …



zwar noch nicht Sonntags …

denn da geht es nach wie vor mehr um die unbefleckte Empfängnis und so …



aber immerhin Fridays ...

und da auch nicht unmittelbar um den Naturschutz … sondern um die Zukunft …



und die Volksvertretung … also der so genannte Bundestag …

beschäftigt sich sogar schon mit einer Nutztierschutzhaltungsverordnung …



was der Ländervertretung … also dem so genannten Bundesrat …

Gelegenheit gegeben hat … speziell bei Schweinen auf Verbesserung zu drängen …



warum nun ausgerechnet bei diesen arglosen Schweinen (?) fragt man sich …

wo wir doch spätestens seit Thomas Hobbes wissen … es ist der Wolf des Menschen Feind …



Schweine bei dieser ja männlich gesteuerten Gesetzgebung wahrscheinlich einfach deshalb …

weil Frauen ja immer sagen … ‘alle Männer sind Schweine’ ...



wie auch immer …

wir haben die Grenze vom Naturschutz zum Tierschutz offensichtlich überschritten …



das heißt … bis zum Menschenschutz … oder eben den Menschenrechten …

wenigstens dem Rechts-schutz für Menschen … ist es nur noch eine Frage der Zeit …



bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang dieser feine Unterschied …

den Thomas Hobbes mit seiner Erkenntnis verbunden bzw formuliert hat …



nicht (nur) jeder einelne Mensch ist der Wolf eines anderen einzelnen Menschen …

sondern ‘ein einzelner Mensch’ ist der Wolf der gesamten Mensch-heit …



was objektiv bereits ein Hinweis darauf ist … daß aktuell …

praktisch gerade mal noch eine Handvoll Menschen die gesamte Menschheit terrorisieren ...



daß hierzulande 80 Millionen Menschen soweit nicht 500 Millionen in Europa …

nach der Pfeife von Angela Merkel tanzen …



weitere Hunderte Millionen nach einigen anderen …

tendenziell aber die gesamte Menschheit nach einem Einzigen …



nach der Pfeife des chinesischen Staatspräsidenten …

womit dann auch das letzte Fünkchen Menschenrecht erlischt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen