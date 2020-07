Samstag, 04 Juli 2020 | 27.186

Die Menschenrechte und ... die Wildkräuternatur ...

heute also wieder Wildkräuterwanderung …

im Tal der Panke … nordöstlicher Gegenpol zur Krummen Lanke ...



freie Wildkräuterwanderungen sind gewissermaßen der vornehmste Ausdruck …

der Wahrnehmung von Menschenrechten ...



weil sie den unmittelbaren Kontakt mit der freien …

um nicht zu sagen wilden Natur vermitteln …



theoretisch ist eine Steigerung denkbar …

das wäre dann eine Wild-Tier-Wanderung …



aber es versteht sich von selbst …

daß man das nicht mit einander vergleichen kann ...



woraus wiederum erkennbar wird …

warum man bekanntlich Äpfel und Birnen nicht mit einander vergleichen kann …



die so genannten Menschenrechte wiederum ...

sind gewissermaßen der verfassungsmäßige Gegenpol zur Wildkräuterwanderung …



denn jeder halbwegs vernünftige Mensch fragt sich doch …

warum müssen Menschen um (ihre?) Rechte(??) ‘kämpfen’ ???



und das auch noch vor Gericht … obwohl doch jeder Mensch weiß ...

vor Gericht und auf Hoher See ist man nur noch in Gottes Hand …



woraus wiederum erkennbar wird …

was für ein grandioser Unsinn die Sache mit dem Urknall ist …



denn dann müßte man ja sagen …

vor Gericht und auf Hoher See ist man nur noch in der Hand des Urknalls …



der Liebe Gott … auch wenn erst morgen Sonntag ist … würde doch dann sagen …

wer sowas sagt … hat doch’n Knall …



das vornehmste Menschenrecht ist doch …

wenigstens halbwegs sinnvoll regiert zu werden …



da menschliches Leben und Entwicklung etc nun mal naturgemäß nicht anders möglich ist …

als unter der Fürsorge und Führung von Erziehungs und Regierungs Berechtigten ...



es wäre also doch viel einfacher … um nicht zu sagen menschen-würdiger …

der Höchste Richter sagt zum höchsten RegierungsChef …



also hör mal … man kann auch verfassungsgemäß demokratische Politik machen …

und wenn man das Volk dann wirklich herrschen läßt … ist das praktisch ein Selbstläufer …



nur kann man das ernsthaft natürlich nicht verlangen …

wenn der Höchste Richter vom höchsten RegierungsChef eingesetzt und bezahlt wird ...



woraus wiederum erkennbar wird …

die Entwicklung … um nicht zu sagen die Evolution …



hängt ab von der Qualität der Erziehung und Führung …

eine Wildkräuterwanderung vereint beide Aspekte in idealer Weise ...







