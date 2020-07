Donnerstag, 02 Juli 2020 | 27.184

Die Menschenrechte und ... die EU-Ratspräsidentschaft ...

im Rahmen eines Telefongesprächs erfolgte jetzt die Übernahme ...

der Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union ...



zwischen dem kroatischen Regierungs-Cef Andrej Plenkovic ...

und der deutschen Regierungs-Chefin Angela Merkel ...



und Frau Merkel spricht in diesem Zusammenhang von einer Staffelstabübergabe ...

bloß weiß jetzt wieder kein Mensch ...



was dieser Unsinn ... der da jetzt unverdrossen weiter stattfindet ...

mit Sport im allgemeinen und mit einem Staffellauf im besonderen zu tun hat ...



richtig ist ... daß bei einem richtigen Staffellauf ...

die Läufer sich durch Übergabe des Stabes ablösen ...



aber alle zusammen haben ja ein (!) Ziel ... sie wollen gewinnen ...

und der letzte soll als erster ins Ziel kommen ... und so ...



die Europäische Union hat aber kein Ziel ...

und der so genannte Europäische Rat schon gar nicht ...



außerdem macht so ein Staffellauf nur Sinn im Rahmen eines Wettkampfs ...

die Europäische Union im allgemeinen ... und Deutschland im besonderen ...



weigern sich aber ausdrücklich ...

mit irgend wem und oder was in eine Art Wettkampf zu treten ...



weder in Sachen Politik noch Religion ...

geschweige Technik oder gar Wissenschaft ...



weder mit China / Korea / Japan noch Rußland ...

geschweige USA oder gar Groß Britannien ...



die Europäische Union ist dank Angela Merkel ein verrottender Schrottplatz ...

auf dem sich die Weltmächte nach Belieben bedienen ...







