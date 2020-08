Samstag, 15 August 2020 | 33.228

Menschenrechte und ... Mariae Himmelfahrt ...

was wäre darauf wohl unter Bedingungen wie Corona geworden ...

am Ende wäre eine Stimme aus dem Off gekommen ... ich meine so vom Himmel her ...



und hätte gesagt ... bloß nicht ...

wir wollen Coronna nicht auch noch hier oben haben ...



derweil steigen hierzulande die Todesfälle ...

und die Beerdigungskosten werden inflationär ...



wir nähern uns der Werbung eines New Yorker Bestattungsunternehmens ...

'Why walk miserably around if we can bury you for an hundred bucks' (?) ...





*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und Buddhisten Hinduisten Brahmaisten Dalailamaisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Führung ...



le vacanze di ferragosto ...

als würde Maria nur eine Art Urlaubsreise machen ...







