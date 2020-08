Freitag, 14 August 2020 | 33.227

Die Menschenrechte und ... das Digital Engagement

mit dem Digital Engagement ist es en detail so ...

wie mit dem Political Engagement en gros ...



die maßgebenden Leute sitzen auf ihren Posten ...

denken aber nicht mal entfernt an Pflichten und Verantwortung ...



bzw machen nicht was sie von Amts wegen und Ge-brauch der Mittel sollen ...

sondern was sie von der Position aus und unter Mißbrauch der Mittel wollen ...



selbst innerhalb ein und derselben Regierung ...

gibt es keine einheitliche Herangehenmsweise ./ Arbeit / Strategie ...



jeder (Minister ...) macht einfach was er will ..

weil es niemanden gibt (m/w/d) ...



der Richtlinien bestimmt ... geschweige die Verantwortung trägt ...

bzw den Weg bestimmt ... geschweige die Führung übernimmt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamiten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







