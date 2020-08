Donnerstag, 13 August 2020 | 33.226

Die Menschenrechte und ... die Wieder-Vereinigung ...

ante diem ...

bei Tagesanbruch Beginn des Mauerbaus ...



*



die Frau Bundeskanzlerin sagt ...

Deutschland habe die Kraft ... die Krise zu bewältigen ...



das mag ja sogar so sein ... aber was heißt das (?) ...

wenn man nicht gleich sagen will ... das ist doch völliger Blödsinn !!



spätestens seit Albert Einstein wissen wir ... daß Kraft allein doch gar nichts bedeutet ...

sondern es geht um (mindestens) drei Komponenten ... Masse / Geschwindigkeit / Energie ...



nach wie vor wird hartnäckig und wider alle Vernunft von einer Krise gesprochen ...

obwohl es sich um einen völligen Zusammenbruch handelt ...



nach einem Zusammenbruch etwas wieder aufzubauen ...

ist aber etwas anderes als etwas was nur Kriselt zu stabilisieren ...



fast könnte man sagen ... das ist doch ganz klar ... daß Deutschland die Kraft hat ( ...) ...

das ist doch gar nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß Deutschland nicht das Personal hat ... um die Krise zu bewältigen ...

geschweige nach dem Zusammenbruch wieder aufzubauen ...



nach wie vor wird hartnäckig von einer Bewältigung einer Krise gesprochen ...

das ist aber derselbe grandiose Irrtum ...



nach wie vor dauernd von einer so genannten 'Wiedervereinigung' zu sprechen ...

obwohl offensichtlich ist ... daß das bis heute (!!!) nicht geschafft ist ...



eigentlich müßte man diesen Begriff endlich und endgültig aus dem Sprachschatz streichen ...

eben weil es sich hier nicht mal um eine Vereinigung handelt ...



geschweige deine Wieder-Vereingiung ... sondern um einen Aufbau ... einen Neubau ...

und eben auch nicht um einen Wieder-Aufbau ...



die Manager ... die sich in der Wirtschaft mit den Mergers ans Acquisitions versuchen ...

wissen doch ein hinreichend Lied davon zu singen ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...



*



post scriptum ...

apropos Post ...







