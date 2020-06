Montag, 22 Juni 2020 | 26.174

Menschenrechte und Menschenwürde ...

das mit dem Andreas Voßkuhle hat sich jetzt erstmal ausgekullert oder ausgekugelt oder so ...

jetzt verunsichert er nicht mehr …



die ebenso eingebildeten wie ungebildeten Anwesenden im Gerichtssaal ...

in ihrer Meinung zu Fragen der Gerechtigkeit …



sondern verunbildet ebenso hilflose wie orientierungslose Hörerinnen und Hörer im Hörsaal …

bei der Suche nach dem Recht ...



was im Grunde genommen ja noch schlimmer ist ...

weil unter diesen Hörerinnen und Hörern …



unter Umständen ja auch solche sitzen …

die mal Bundesverfassungsgerichtspräsident werden wollen …



und mit der Sorte Voßkuhle kommen wir ja nicht weiter …

wie sich gezeigt hat ...



und mit der Sorte Stephan Harbarth ???

schaunmermal !!!



der Weg ist das Ziel … sagt das Volk …

insofern ist das mit dem Recht eigentlich ganz einfach …



das Problem ist die Suche nach dem Weg …

vor allen dann …



wenn Professores à la Voßkuhle und Harbarth …

nicht nur ... die Suchenden systematisch in die Irre führen …



sondern auch ... den eigentlichen Weg sicherheitshalber systematisch vermauern

ungefähr genau so ähnlich wie andere Mauern unseligen Angedenkens ...







