Montag, 22 Juni 2020 | 26.174

Andreas Voßkuhle und ... die Wildkräuter ...

die Wildkräuter heißen zwar Wildkräuter

sind aber eigentlich ganz zahm … gewissermaßen handzahm …



denn die meisten kann man anfassen … und mit allen Sinnen er-fassen …

betrachten riechen schmecken und natürlich auch hören …



man spricht zwar immer von der Stille der Natur …

aber das ist wie wenn das Orchester pianissimo spielt …



man muß dann eben selbst als kultivierter Mensch ganz genau hinhören ...

um die Feinheiten des Spiels und der Natur zu erfassen …



andererseits gibts natürlich unter den Menschen auch Beton Köpfe …

die vergraben dann so ein Wunder der Natur unter Beton Röhren und Klötzern …



und wundern sich dann … weil sie die Leitfähigkeit des Betons unterschätzen …

wenn alle möglichen Viren wie eine wilde Corona die Betonlandschaften überziehen ...



bzw … das ist dann wiederum so …

wie wenn das Bundesverfassungsgericht …



die Feinheiten des griechisch / römisch / germanischen Rechts ...

unter dem Wortschwall seiner Urteile vergräbt ...



und mehr oder weniger die Menschheit mit seiner völlig hirnverbrannten …

menschenrechtswidrigen und menschenunwürdigen Recht-sprechung beseitigt ...



richtig ist … an manchen Pflanzen kann man sich … zum Beispiel … verbrennen ...

aber Natur ist und bleibt natürlich Natur … um nicht zu sagen wilde Natur ...



das heißt … zum Beispiel … alle Tiere und Pflanzen sind eßbar … manche aber nur einmal ...

außer dem Bundesverfassungsgericht … das ist völlig ungenießbar ...



mit anderen Worten … die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts …

ist das Gegenteil der Haute Cuisine des Rechts ...



oder … um im Bild zu bleiben …

wo das Volk unter den Bedingungen unserer Verfassung …



bei der Dritten Gewalt drei gewaltengeteilte Sterne erwarten zu können glaubt …

wird es dreimal dreifach vergewaltigt und brutalstmöglich ermordet …



und dann mit Betonplatten an den Füßen im Meer versenkt oder einfach begraben …

und den Fischen bzw Würmern … also den so genannten Reichen … zum Fraß überlassen







