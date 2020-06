Samstag, 20 Juni 2020 | 25.172

Andreas Voßkuhle und ... der Graf Stauffenberg ...

da gibt es zum Beispiel Friedrich Merz …

einen der Kandidaten für den CDU-Partei-Vorsitz und was dann da so alles dranhängt ...



und sein Wahlspruch ist …

die CDU müsse die Verachtung der Demokratie bekämpfen … (???) ...



und damit meint er nicht etwa die CDU intern …

sondern den Bereich CDU-extern …



Friedrich Merz glaubt nämlich festgestellt zu haben …

eine stärker werdende Verachtung unserer Demokratie …



genauer gesagt nicht einfach unserer Demokratie …

sondern unserer parlamentarischen repräsentativen Demokratie ...



was anscheinend etwas ganz anderes ist … als eben Demokratie an und für sich …

so ne Art Demokratie sui generis ...



durch die Akteure geschweige die Aktivisten außerhalb der CDU …

und die müsse diese anscheinend sakrosankte CDU ‘bekämpfen’ …



was offensichtlich paradox ist …

denn wenn die CDU nicht intern bereits die Demokratie verachten würde …



würde es eine Verachtung der Demokratie extern doch gar nicht geben ...

und dann würden solche scheinheiligen Lügenbolde auch gar nicht zur Wahl stehen ...



der Graf Stauffenberg hätte wahrscheinlich gesagt …

solche Leute muß man erschießen oder sonst wie um die Ecke bringen …



egal welche Schäden dadurch entstehen ...

und welche Opfer das fordert ...



aber das hat bekanntlich damals schon nicht geklappt …

und wäre heute schier unmöglich …



man stelle sich das illustriert vor … der Kanzleramtsminister (oder so) …

würde am Mittwoch bei der Kabinettsitzung sagen …



‘ich muß mal grad ein bißchen an die frische Luft’ …

läßt sein Aktenköfferchen neben Frau Merkel stehen und geht raus (und so ...



das wäre heutzutage schon deshalb nicht möglich …

weil das Mitbringen von Aktenköfferchen sicherheitshalber verboten ist …



die müssen also alle ihre Akten einfach so unterm Arm tragen …

und können deshalb nicht mit der Verfassung unterm Arm rumlaufen …



also die … wo das drinsteht mit der Demokratie …

und daß das Volk Widerstand leisten soll …



wenn die Politiker es unternehmen …

die verfassungsmäßige Ordnung zu verachten geschweige zu beseitigen ...



womit wir auch hier wieder an dem Punkt sind ...

‘wo nichts ist hat auch der Kaiser sein Recht verloren …’



bzw … wo nichts ist … kann man auch nichts beseitigen …

und daß sich hierzulande geschweige in Europa …



bloß nicht sowas einstellt wie eine verfassungsmäßige Ordnung …

dafür sorgt schon hinreichend das Bundesverfassungsgericht ...



und außerdem ist heute erst der 20. Juni ...

das heißt der 20. Juli kommt eh erst noch ...







