Freitag, 19 Juni 2020

Andreas Voßkuhle und ... die Natur ...

von der Natur hat Herr Voßkuhle offensichtlich noch weniger Ahnung ...

als vom Recht ... wobei das mit der Ahnung so ne Sache ist ...



denn noch schlimmer als keine Ahnung haben ... ist Ahnung haben ...

diese aber nach allen Regeln krimineller Intelligenz und Energie zu mißbrauchen ...



es gibt ... zum Beispiel ... so genannte 'Experten' ... WHO / WWF / UN / UA ...

die erkennen die Gefahren und Risiken des Umgangs der gewaltengeteilten Politiker mit der Natur ...



und senden sogar noch SOS ... vermeintlich im Interesse der Menschheit ...

und dann fordern sie von eben diesen völlig hirnverbrannten Politikern 'Gesetze' ...



um eben diesen Gefahren und Risiken zu begegnen ...

für Gesundheit und Sicherheit ... Wirtschaft und Arbeit ... etc etc ...



da ist also wiedermal einer hirnverbannter als der andere (m/w/d) ...

bzw ... das ist so ... zum Beispiel ...



als würde man von Frau Merkel ... also ich meine vom Teufel ... verlangen / fordern ...

das Feuer in der Hölle doch bitte etwa runter zu drehen ...



oder gar von Herrn Schäuble mit seinem völlig unfähigen Bundestag ...

bzw also von Herrn Voßkuhle ... mal darüber nachzudenken ...



welche Bedeutung und Funktion das Recht und die Recht-sprechung haben ...

in einem demokratischen und sozialen Staat ...



wo nichts ist hat bekanntlich auch der Kaiser sein Recht verloren ...

und wo nur völlig hirnverbrannte lupenreine geisteskranke kriminelle Idioten sind ...



kann man nunmal nicht erwarten bzw wahrscheinlich eben nicht mal verlangen (!!!) ...

daß sie für den Schutz der Umwelt oder die Gleichberechtigung der Frau ...



geschweige die Interessen unserer Kinder bzw nachfolgender Generationen ...

auch nur den kleinsten aller Finger rühren ...



der Schlüssel für diese offensichtliche 'Verschlußsache' verfassungsgemäße Politik ...

liegt objektiv nicht beim Gesetzgeber ... sondern bei der Rechtsprechung ... !!!



und die bestimmungsgemäße Benutzung dieses Schlüssels ...

ist die Bringschuld bzw das Zugeständnis von Dermokratie an das Volk ...



speziell im Wege der Auseinandersetzung mit den Verfassungsbeschwerden ...

allgemein mit den objektiv anstehenden Fragen / Schwierigkeiten / Problemen ...







