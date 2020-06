Dienstag, 16 Juni 2020 | 25.168

Andreas Voßkuhle und ... er / sie / es ist unfaßbar !!! (1) ...

daß nach Adolf Hitler et al … in Deutschland ... in Europa ... in einer Welt …

die state of the art rein technisch / wissenschaftlich die beste ist die Menschen je hatten ...



wieder und trotz alledem eine derart hirnverbrannt katastrophale …

ebenso menschen-verachtende (!) wie menschen-unwürdige (!!) Politik möglich ist ...



wie sie aktuell unter der rigiden Regie Angela Merkels ausgeübt und betrieben wird ...

als privates Geschäftsmodel auf der Basis Spaß und Unterhaltung ... Brot und Spiele fürs Volk ...







