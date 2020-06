Sonntag, 14 Juni 2020 | 24.166

Andreas Voßkuhle und ... Martin Luther ...

weil Sonntag ist ... Religion ... Glaube ... und so ...

evangelisch ... protestantisch ... reformatorisch ... katholisch ... orthodox ... divers ...



von Martin Luther stammt der Spruch ...

'sag was wahr ist ... iß was gar ist ... trink was klar ist ...'



und da fragt man sich ...

hat der Mann einen guten Cognac nicht gekannt ?



hat er tatsächlich nicht ...

bis ins 17. Jahrhundert hinein ...



haben die Cognacais in Cognac und um Cognac und um Cognac herum ...

ihren Branntwein selbst getrunken ... erst dann begann auch der Export ...







