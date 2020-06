Donnerstag, 11 Juni 2020 | 24.163

Andreas Voßkuhle und ... der Bärenklau ...

unter den Wildkräutern ist der Bärenklau der interessantesten eines ...

schier unerschöpflich ist die Literatur über diese Pflanze ...



aber Vorsicht ... alle (!) Pflanzenteile sind giftig ...

insofern also nicht unähnlich dem Bundesverfassungsgericht ...



wenn es wie gerade wieder ...

sein verfassungswidriges Gift verspritzt ...



manche sagen 'der' Bärenklau ... andere sagen aber auch 'die' Bärenklau(e) ...

in der neueren deutschen Geschlechtsbestimmung müßte man also ein 'd' dahinter setzen ...



auch insofern dem Bundesverfassungsgericht nicht unähnlich ...

denn da gibt es Richter (m) und Richterinnen (w) ...



und folgerichtig heißt es dann ja auch 'das' Gericht ... (m/w/d) ...

das heißt geschlechtlich nicht eindeutig zuordnungsbar ...



ebensowenig wie politisch ... mal links / mal rechts / mal mittig ...

aber nie ganz einfach 'gerecht' ...







