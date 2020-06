Mittwoch, 10 Juni 2020 | 24.162

Andreas Voßkuhle und ... der Lockdown ...

jetzt brüsten sich diese völlig hirnverbrannten Idioten à la Angela Merkel und Konsorten …

der Lockdown habe Millionen Menschenleben gerettet ...



bzw noch nie in der Geschichte der Menschheit …

habe eine einzelne Aktion bzw Maßnahme so viel Menschen das Leben gerettet …



und diese völlig hirnverbrannte Presse schreibt dann auch prompt dazu …

dafür muß man die Frau Kanzlerin aber wirklich auch mal loben …



was für ein grandioser verdammter Quatsch !!!

diese Idioten bringen Milliarden Menschen um … ohne mit der Wimper zu zucken …



mehr oder weniger um die eigene Haut zu retten …

und spielen sich dann als die großen Wohltäter auf …



de facto ist das nichts anderes als ein Kinderschänder …

der ein Kind zu Hause hat das er nach Belieben vergewaltigt …



und als das Kind sich aus irgend einem anderen Grund lebensgefährlich verletzt …

das Kind zum Arzt bringt und es ärztlich versorgen läßt …



um es anschließend wieder mit nach Hause zu nehmen …

und weiter nach Belieben zu vergewaltigen …



brüstet sich aber fürderhin nur noch damit …

daß er dem Kind das Leben gerettet hätte ...



daran kann man in etwa sehen … wie gemein Menschen sein können …

obwohl es den Begriff des gemeinen Menschen nicht gibt …



aber so eine harmlose NutzPflanze wie der Beifuß …

der bekommt prompt den Beinamen ‘gemeiner Beifuß’ ...



bzw man kann daran auch in etwa …

das Verhältnis von Gut und Böse in der Welt erkennen ...



rein schematisch ist es etwa so …

die Hälfte der Pflanzen ist gewissermaßen giftig oder böse oder sonst ungenießbar …



und selbst die gute andere Hälfte läßt sich für was Schlechtes mißbrauchen …

oder sonst falsch verwenden …



das heißt per saldo ergibt sich ein Verhältnis von Gut zu Böse von 1 zu 3 …

womit wir praktisch schon wieder bei der so genannten Gewaltenteilung sind ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen