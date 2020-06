Dienstag, 09 Juni 2020 | 24.161

Andreas Voßkuhle und ... Adolf der Hitler ...

'AfD gewinnt vor dem Bundesverfassungsgericht '...

der Schwachsinn dieser Richterschaft ... kennt offensichtlich keine Grenzen ...



ungefähr so wie Einsteins Universum ...

es ist zwar irgend wo zu Ende ... dehnt sich aber nach Bedarf immer weiter aus ...



wir sind also wieder so weit wie zu Zeiten der Machtergreifung ...

kennt die einfachsten Begriffe des Rechts nicht wie zum Beispiel Notwehr ...



wie soll sich bei solchem Schwachsinn etwa 'Schaden wenden' ...

zum Beispiel bei der Gleichberechtigung der Frauen oder der 'Freiheit der Presse' ???



es handelt sich hier übrigens nicht um ein Urteil 'des' Bundesverfassungsgerichts ...

sondern des Zweiten Senats ...



mit anderen Worten ... da hat der scheidende Präsident dem kommenden ...

schon mal richtig eine reingewürgt ...



auch wenn der eigene Schaden bzw die Teilhabe am Drittschaden ...

genau so groß ist ... wegen der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung ...







