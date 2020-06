Dienstag, 09 Juni 2020 | 24.161

Andreas Voßkuhle und ... die Wildheit der Natur ...

alles was es gibt ... gibt es zunächst mal in der Natur ...

gewissermaßen also der wilden Na-tur ...



und wenn der Mensch damit bestimmte Zwecke und Ziele verfolgt ...

macht er daraus eine Kul-tur ...



die aber ... wie die Natur ... diese sprichwörtlichen zwei Seiten einer Medaille hat ...

also eine positive und eine negative ... zum Beispiel ...



dem gegenüber könnte man die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...

auch als kulturellen Wildwuchs bezeichnen ... insofern also den Wildkräutern nicht unähnlich ...



aber eher von der negativen Sorte ...

denn während sich die Wildkräuter im Grunde genommen als uneingeschränkt nützlich erweisen ...



erweist sich die Rechtssprechung (...) eher als uneingeschränkt unnütz ...

gemessen daran ... daß verfassungsmäßige Vorgabe ist ...



daß alles politische Handeln ...

und auch Rechtsprechung ist ja nichts anderes als Teil des politischen Handelns ...



den Nutzen des Volkes mehren soll ...

ganz abgesehen vom Wohl des Volkes und Schaden wenden ...



eins der nützlichsten Wildkräuter ist zum Beispiel der Beifuß ...

Artemisia vulgaris ... das irgend jemand mit 'gemeiner' Beifuß übersetzt hat ...



denn der Beifuß ist im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht eben nicht gemein ...

sondern eher ganz lieb ...



und ein ebenso wohl-riechendes wie wohl-schmeckende Gewürz ...

also gewissermaßen eine Inkarnation im Hinblick auf das Wohl des Volkes ...



gelegentlich hört man auch jemand auf der Straße rufen 'Beifuß' ...

damit ist dann aber nicht das wilde Kraut gemeint ...



sondern eher ein wildgewordener Hund ...

an dem Frauchen oder Herrchen ...



ihre an den eigenen Kindern mißratenen Erziehungsversuche austoben wollen ...

um nicht zu sagen ... Fortsetzung der Erziehung mit anderen Mitteln ...



es gibt auch Leute ... die heißen mit Nachnamen 'Fuß' ...

so wie andere Hand oder Kopf ... Bein oder Auge ...



womit sich dann der Kreis zur Natur wieder schließt ...

denn selbst Frau Merkel sagt ja dauernd ... Holz-Auge sei wachsam ...



und natürlich stark ... damit wir die Pandemie einigermaßen überstehen ...

zumindest einige von uns Menschen ...



wenn sie noch rechtzeitig zum Weltkulturerbe erklärt werden ...

und nicht am Ende ...



was Corona verschont hat ...

noch von den giftigen Wildkräutern dahingerafft wird ...







