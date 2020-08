Dienstag, 11 August 2020 | 33.224

Die Menschenrechte und ... die NASA ...

ante diem ...

carpe diem ...



die Frau Kanzlerin bewegt sich zwar nicht auf dem Weg zum Grundgesetz ...

aber gelegentlich kreuzt sie ihn ...



zum Beispiel wenn sie mehr oder weniger zufällig ...

ein paar Minuten auf Herrenchiemsee verweilt ...



'Der Weg zum Grundgesetz' ...

so die dortige Ausstellung ...



wenn man davon ausgeht ... daß 'der Weg das Ziel' ist ...

dann wird verständlich ...



warum wir hierzulande keine verfassungsmäßige Ordnung haben ...

bzw verfassungsgemäße Zustände ...



*



die NASA sucht bekanntlich mit ihrem Rover Perseverance ...

nach Spuren aktuellen und oder früheren Lebens auf dem Mars ...



und das ist sicher auch gut so ... woraus sich unter anderem ergibt ...

daß der Spruch vom alten Goethe relativ ist ...



also das mit 'wozu in die Ferne schweifen ...

wo der / die / das Gute liegt so nah ... (?) ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...



*



post scriptum ... apropos Post ...

die Post kündigt die Zustellung von Briefen jetzt auf andere Weise immer vorher an ...









