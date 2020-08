Montag, 10 August 2020 | 33.223

Die Menschenrechte und ... die Gentechnik ...

die Gentechnik ist ein Musterbeispiel dafür ...

wie mit paradoxerweise so genanntem positiven Recht ...



also mehr oder weniger krimineller Gesetzgebung ...

das im eigentlichen Sinne positive Menschenrecht ausgehebelt wenn nicht beseitigt werden soll ...



im allgemeinen differenziert man zwischen Natur und Kultur ...

Gentechnik ist aber nicht einfach kultivierte Naturtechnechnik ...



das Wesen der Gentechnik besteht darin ...

daß das beliebig und willkürlich manipulierbare Technik ist



über die Jahrtausende bzw seit Menschengedenken haben die Menschen versucht ...

sich wenigstens halbwegs auf die Naturtechnik einzustellen ...



und jetzt kommen Scharlatane und Geschäftemacher daher ...

und wollen der Menschheit weismachen ...



sie hätten jetzt den Schlüssel für die andere Hälfte gefunden ...

de facto wollen sie aber das was bisher wenigstens halbwegs sicher war ...



beseitigen ...

und durch Einrichtung und Ausübung einer uneingeschränkten Diktatur ersetzen ...



