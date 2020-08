Samstag, 08 August 2020 | 32.221

Die Menschenrechte und ... der Wohlstand ...

ante diem ...

bei Tagesanbruch ...



die Frau Kanzlerin empfängt (...) alle möglichen Leute zu Gesprächen ...

bei denen es um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen (...)



der so genannten Corona Pandemie geht ...

und vor allem natürlich auch um die Kosten ...



das eigentliche Problem sind aber gar nicht die Folgen ...

sondern die Ursachen ...



und zwar nicht etwa die medizinischen bzw hygienischen ...

sondern die Politischen ...



also genau das ... was Angela Merkel die ganze Zeit macht ...

und was sie 'ihre' Politik nennt ...



die Pandemie wird sich nie beherrschen und managen lassen ...

weder bezüglich ihrer Ursachen noch in ihren (weiteren) Folgen ...



wenn nicht die wirtschaftlichen Folgen 'bekämpft' werden ...

sondern endlich halbwegs verfassungsgemäße Wirtschaftspolitik gemacht wird ...



wenn nicht die sozialen Folgen 'bekämpft' werden ...

sondern endlich dieser verfassungsmäßige 'soziale' Staat hergestellt wird ...



vor allem aber ... wenn nicht dauernd die Grundrechte weiter eingeschränkt werden ...

sondern endlich dieser Verfassungsgemäße demokratische Staat hergestellt wird ...



die Diktatur Angela merkels ist inzwischen schlimmer ...

als die von Honecker und Hitler zusammen ...



*



Frau Merkel schnürt ein Konjunkturpaket nach dem anderen ...

weil der wirtschaftliche Einschnitt ...



der gravierendste sei ...

den wir(?) in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben ...



und deshalb müsse jetzt alle Kraft aufgewendet werden ...

damit sich 'der Wohlstand' (?) vernünftig (??) entwickeln (???) könnte ...



als ob es um den Wohlstand ginge ...

wir waren mal auf dem besten Weg zu u.a. ...



einem intakten und funktionierenden Gesundheitssystem ...

einem intakten und funktionierenden Wirtschaftssystem ...



einem wenigstens andeutungsweise vorhandenen demokratischen Staat ...

einer wenigstens halbwegs funktionierenden verfassungsmäßigen Ordnung ...



und all das und noch mehr hat Frau Merkel mit einem Handstreich ...

in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion zerschlagen und beseitigt ...



und jetzt wird ebenso sinnlos wie besinnungslos ... Verstand- wie Vernunft-los ...

alle Kraft aufgewandt ... damit sich der Wohlstand vernünftig (?) entwickeln kann ...



nicht der Wohlstand ist in Gefahr ...

sondern die Menschenrechte / die Menschenwürde / das Menschsein überhaupt ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten und andere Brahmaisten / Dalailamaisten / Hinduisten / Nichtchristen ...

das Politische Thema ... Bildung und Erziehung ...



*



post scriptum ...

'was mich ärgert' ...



wenn Friedirch Merz mit solchem Unsinn rumtönt wie ...

'Wir sind doch nicht die Befehlsempfänger der Amerikaner' ...



und Florian Harms sich das ebenso harm-los wie unbe-kümmert anhört ...

und das dem Volk dann verkaufen will ...



als gaaanz tolle kommentierte Botschaft und Nachricht ...

und als das Wichtigste vom Tage ...







