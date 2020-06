Montag, 08 Juni 2020 | 24.160

Andreas Voßkuhle und ... die Ordnung der Natur ...

Frau Merkel beklagt die zunehmenden Verstöße gegen die öffentliche Ordnung ...

die sind aber nur die Folge der Verstöße der Frau Merkel gegen die verfassungsmäßige Ordnung



jetzt ist also nichts zu anstrengend und nichts zu teuer ...

um diese angebliche Aggressivität dieses Virus in den Griff zu kriegen ...



es ist aber nicht die Aggressivität des Virus ...

sondern die Schwachheit und Anfälligkeit der Menschen ...



die die Verbreitung des Virus derart bewirkt ...

die Natur schlägt ganz einfach zurück / in eine Kerbe / in eine Lücke ...



wir erleben es doch gerade immer noch hautnah ...

der vergangene Winter war so warm ...



daß sich die Natur sowohl ihrer Zeit als eben auch ihrer Natur gemäß ...

in ihrem Winterschlaf ... um nicht zu sagen Lockdown ... nicht an die Kälte gewöhnen konnte ...



zu Anfang des Frühjahrs erwachte die Natur zu neuem Leben ...

und es stiegen die Säfte ... also weitgehend Wasser ... zum Beispiel in den Bäumen ...



als bereits alles in voller Blüte stand ...

kam dann plötzlich noch so ein an sich ganz leichter Nachzüglernachtfrost ...



und zack ... war die ganze Blütenpracht erfroren ...

und was diesen Schlag überlebt hatte ...



wurde nicht befruchtet ...

weil auch die Bienen erfroren waren ... ... also so ungefähr ...



nur die Wildkräuter haben das alles ganz gut überstanden ...

und fürchten zur Zeit auch nicht daß noch mal ein Nachtfrost kommt ...



sondern daß die Wiesen gemäht werden und die Kraft der Natur von der Flora in die Fauna wandert

aber bis zur nächsten Wildkräuterwanderung haben die sich dann wieder erholt ...







