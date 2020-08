Freitag, 07 August 2020 | 32.220

Die Menschenrechte und ... der Widerstand ...

ante diem ...

bei Tagesanbruch ...



wir sind mitten im Jahr ... und das ist was anderes als mitten auf dem Ozean ...

vom Lieben Gott mal ganz abgesehen ...



und anders als mitten in der Krise ... zum Beispiel der so genannten Coronakrise ...

das Jahr und das Meer sind berechenbar ... Corona nicht ...



*



Widerstand ist Menschenrecht ...

das ist an sich unumstritten ... steht ja sogar in unserer Verfassung ...



die Akteure der gewaltengeteilten Diktatur ...

interessiert das aber nicht ...



statt alles zu tun ... um Krisen zu vermeiden ...

bzw um Widerstand zu vermeiden oder wenigstens zu beseitigen ...



wird alles getan ... um die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen ...

um die Folgen (!) von Krisen zu managen und zu bewältigen ...



und um die Diktatur widerstandsfähiger zu machen ...

gegen den Widerstand ...



das ist das offizielle Regierungsprogramm der Frau Kanzlerin ...

für die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft ...



mehr denn je seien Zusammenhalt und Solidarität gefragt ...

der wie gesagt gewaltengeteilten Regierungen und Staatsmanager ...



also genau das ... was in die Krisen geführt hat ...

und mangels professionellem Management auch immer tiefer hineinführt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemisten bzw Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...



*



post scriptum ...

apropos Post ...



Post von der mitten im Leben stehenden Margot Käßmann ...

heißt bezeichnenderweise 'Mitten im Leben' ...



aktuell beschäftigt sie sich mit ihrem Körper und sich selbst ... oder so ...

es geht aber an sich um alle Menschen in Gottes großem Zoo ...



und das Fazit ... man kann ... mit seinem Körper und sich selbst zufrieden sein ...

man kann ... das aber auch kontrovers sehen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen