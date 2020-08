Donnerstag, 06 August 2020 | 32.219

Die Menschenrechte und ... die Patientensicherheit ...

nicht erst und auch nicht zuletzt seit der so genannten Corona-Krise ...

werden ständig Untersuchungen bzw so genannte Studien gemacht ...



zur Begutachtung von Behandlungsfehlern im Gesundheitssystem ...

die grundsätzlich vermeidbar sind und also auch vermieden werden müßten ...



zum einen im Interesse der Patientensicherheit ...

zum anderen aber auch im Interesse der Vermeidung von Schadnersatzprozessen ...



gerade in Bezug auf auf die Corona Krise zeigt sich da unter anderem ...

daß zwar viel unternommen wird ...



um Behandlungsfehler nach der Erkranktung zu vermeiden ...

aber nichts unterneommen wird ... um den Ausbruch der Erkrankungen zu verhindern ...



und das liegt wiederum daran ... daß keinerlei Untersuchungen bzw Studien gemacht werden ...

zur Begutachtung politischer 'Behandlungsfehler' im Interesse der Sicherheit des Volkes ...



