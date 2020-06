Samstag, 06 Juni 2020 | 23.158

Andreas Voßkuhle und ... der Rassismus ...

da ist also ... zum Beispiel ... vom so genannten Rassismus die Rede ...

so als wäre das objektiv etwas ganz Schlimmes ...



de facto ist es aber so wie ... zum Beispiel ... mit dem Apfel ...

der Apfel besteht aus Teilen ... Fruchtfleisch / Krotzen / Schale ...



alle Teile zusammen sind dann der Apfel ...

und das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile ...



das heißt ... den Apfel kann man aufteilen und essen ...

man kann ihn aber auch als Ganzes einem anderen an den Kopf werfen ...



beides ist nicht ganz ungefährlich und hat so seine Tücken ...

manche haben sich an Spelzen und Körnern verschluckt oder Bauchweh bekommen ...



anderen ist ein Stück Apfel im Hals stecken geblieben ...

und sie sind daran gestorben ...



es soll allerdings auch schon vorgekommen sein ...

daß eine holde Maid nach Wochen wieder erwacht und aufgestanden ist ...



das Stück ausgespuckt ...

und einen reichen Prinzen geheiratet hat ...- oder so ...



nun käme aber niemand auf die Idee ...

diese jeweiligen Teile des Apfels zu verdammen und ihnen den Krieg zu erklären ...



weil jeder vernünftige Mensch das ja als natürliche Gegebenheit ansicht ...

und sagt ... so ist das alt mit den Äpfeln ...



bzw wie Maria Furtwängler schon mal sagte ...

ich dachte immer so ist das halt mit uns Frauen ...



und genau so ähnlich also fast ...

ist das auch mit dem Rassismus ...



die Welt ist ohne Rassismus schlechterdings nicht vorstellbar ...

das heißt ... Rassismus ist ein natürlicher Bestandteil dieser Welt ...



wir müssen den Umgang damit lernen ...

wir müssen lernen mit den Gefahren zu leben zu leben ...



mit anderen Worten ...der professionelle verfassungsgemäße Umgang mit diesen Fragen ...

denn wirkliche Probleme sind das ja eigentlich nicht ...



ist wie die Demokratie eine Bringschuld derjenigen ...

die unbedingt die Politischen Führungspositionen für sich in Anspruch nehmen wollen ...







