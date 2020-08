Mittwoch, 05 August 2020 | 32.218

Die Menschenrechte und ... der Wachstumskurs ...

Europa ist ja jetzt schwer auf Wachstumskurs ...

weil Mutti das so beschlossen hat ...



und niemand danach fragt ... warum sie denn Europa so runtergewirtschaftet hat ...

daß es jetzt wieder mühsam aufgepäppelt und großgezogen werden muß ...



es gibt inzwischen Studien ... die belegen ...

daß den zuständigen Institutionen dazu die notwendige Kompetenz fehlt ...



nicht zuletzt aber auch dem Volk ... dem fehlende demokratische Kompetenz ...

und gar problematische Ernährungskompetenz attestiert werden ...



allenfalls ca 30% wissen ... wie das überhaupt funktioniert ...

und wirklich dran halten tut sich praktisch überhaupt niemand ...



Kompetenz wird dabei definiert als das Rüstzeug ...

das Volk und Gesellschaft ... Politik und Kultur befähigt ...



die Qualität des Handelns und Verhaltens der maßgebenden Akteure ...

durch Anpassungen zu gewährleisten (Resilienz) ...



und eine gewisse Widerstandsfähiugkeit über die Legislaturperiode hinweg abzusichern ...

bzw die spezifischen Bedürfnisse abzudecken ...



durch state of the art Wissen / Fertigkeiten / Verhaltensweisen ...

die erforderlich sind um zu planen / zu organisieren/ einzurichten / auszuüben ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... auf Handel folgt Wandel ... irgend wie was ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen