Freitag, 05 Juni 2020 | 23.157

Andreas Voßkuhle und ... diese idiotische Angela Merkel

sowas Idiotisches hat die Welt noch nicht gesehen ...

vor allem daß sie sich selbst jeden Tag immer wieder noch übertrifft ...



'wo aber Gefahr ist wächst ...

das Rettende auch' ... sagt das Volk ... mit Friedrich Hölderlin ...



das Problem ist ... daß das kein Trost ist ... der uns gefällt gescheige denn nützt ...

sondern eine Momentaufnahme ...



in einem an sich eigen-dynamischen wenn nicht triebhaft-evolutionären Prozeß ...

denn wenn das Rettende nah ist oder gar da ist ...



steigt wieder die Gefahr ...

und das Rettende geht den Gang alles Ir(r)dischen ...



wenn endlich mal Gras über eine Sache gewachsen ist ...

kommt mit Sicherheit irgend ein Esel und frißt es wieder weg ...



das ist wie das mit der Staatsraison ...

das heißt de facto ist es gerade umgekehrt ...



wenn die Menschheit glaubt ... es sei irgend was Sinnvolles erreicht ...

kommt mit Sicherheit irgend ein Idiot und macht es wieder kaputt ...



das Faszinierende daran ist dieses Wechselspiel ...

in jedem Aufstieg bzw Fortschritt steckt auch der Keim des Abstiegs bzw Rückschritts ...



deshalb weiß man bis heute nicht ...

was war zuerst da ... die Henne oder das Ei ...



bzw je grausamer sich eine Führung verhält ...

desto höher steigen ihre Beliebtheitswerte ...



und das war ja schon immer so ...

ist also die Konstante in diesem garstigen Wechsel-bzw Verwechsel-Spiel ...



Merkel führe Deutschland sehr stark durch die so genannte Corona-Krise ...

sagen die von ihr abhängigen Vasallen ...



das Problem ist doch ... daß die Kraft ...

uns nicht nur hinein zu führen ...



sondern vor allem auch darin zu halten und alles immer wieder noch schlimmer zu machen ...

noch stärker und vor allem dynamischer ist ...



was verdammt nochmal soll dieser idiotische Schwachsinn ... ???

dieses völlig hirnverbrannte Getriebe der treibenden Kräfte ... ???



alles hat bekanntlich ein Ende ... nur die Wurst hat zwei ...

dazwischen dann die Wurst um die es geht ... zur Zeit also Corona ...



mit anderen Worten ... das aktuelle Geschehen hat immer zwei Pole ...

einen dahinter bzw die Ursache und einen davor bzw das so genannte Ziel ...



wobei das Ziel eben der Weg ist ... der jederzeit korrigiert werden kann ...

bzw der verfassungsmäßigen Abhilfe zugänglich ist ...



jetzt wird alles daran gesetzt ... Corona zu beherrschten ...

Corona ist aber doch gar nicht das Problem ...



das Problem ist die Anfälligkeit und Schwäche der Menschen im allgemeinen ...

und die Baufälligkeit des politischen Systems bzw deren Führung im besonderen ...



ohne Beseitigung der Ursache ...

das heißt Herstellung einer verfassungsmäßigen 'Einrichtung' bzw Staat ...



und ohne Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung ...

das heißt professioneller politischer Betrieb bzw 'Ausübung' ...



Bestimmen / Handeln / Verhalten / den Weg gehen ...

und endlich mal Verantwortung 'tragen' ...



hängt das alles also völlig in der Luft ... bzw die so genannte Krise wird nicht beseitigt ...

sondern von allen Seiten und Richtungen wie selbst im Inneren ständig weiter befeuert !!!







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen