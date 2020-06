Mittwoch, 03 Juni 2020 | 23.155

Andreas Voßkuhle und ... das Attentat ...

der Graf Stauffenberg gilt nach wie vor …

als Erfinder des wohl sinnlosesten Attentats der Weltgeschichte ...



denn es hat abgesehen von allem anderen nicht verhindert …

daß die Welt gerade in einer weit schlimmeren Situation ist …



aber natürlich niemand glaubt … daß sich … zum Beispiel … durch ein Attentat auf Frau Merkel

daran etwas ändern oder verhindern geschweige denn gestalten oder gar verbessern ließe ...



diese aktuelle sogenannte Corona-Krise ist ein Musterbeispiel …

für die an sich doch unbestrittene Erkenntnis …



‘es gibt kein richtiges Leben im falschen …’

aber … Wissen zu haben und sich entsprechend zu verhalten und oder zu handeln ...



sind ebenso unbestritten nicht etwa nur zwei Seiten ein und derselben Medaille …

sondern zwei ganz verschiene Dinge / Sachen / Medaillen ...



wenn man erst Dinge so einrichtet und ausübt … und dann auch noch Tür und Tor öffnet …

daß so eine Plage übers Land kommt ...



und dann auch noch glaubt … man könnte auch nur das Geringste ausrichten gegen einen Virus

der sich ähnlich dem Klimawandel unbeschreiblich schnell massivst vermehrt und verbeitet …



ohne offensichtlich auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verwenden …

daß man einerseits zurückdenken und die Ursachen beseitigen …



andererseits aber auch vorausdenken muß … mit dem Blick auf die Zukunft ...

daß wir … also ich meine die heute handelnden Menschen …



diese Welt von den Jüngeren bzw den Kindern geliehen haben …

und sie so einrichten und übergeben müssen …



daß halbwegs normale und zivile Zustände herrschen …

und nicht zum Beispiel so eine völlig hirnverbrannte Maskenpflicht … etc etc etc …



da werden zur Zeit Hunderte von so genannten Studien gemacht …

die sich alle nur mit Thema Virus beschäftigen …



ohne daß das auch nur im Geringsten weithilft …

vor allem wenn dann auch noch Studien über die Studien gemacht werden …



wir kommen also aus dieser Situaton nur raus …

wenn man endlich anfängt das Davor und das Danach mit einzubeziehen ...



nicht nur das ‘in Ulm’ sondern auch das ‘um Ulm und um Ulm herum’ bedenkt …

und das heißt …



verfassungsgemäße Gegebenheiten herstellen = Demokratischer Staat und Sozia-ler Staat etc ...

und eine verfassungsmäßige Ordnung zu pflegen = Menschenrecht und Menschenwürde etc ...



und da kaum anzunehmen ist … daß Frau Merkel und Herr Schäuble ..

von allein auf die Idee kommen … sich entsprechend zu verhalten …



geht das nunmal nur mit der Hilfe des Höchsten Richters …

mit der Hilfe einer weiteren bzw eben der so genannten Dritten Gewalt ...



mit der Verhinderung des Mißbrauchs des Rechts-staats …

und dem Zugeständnis des Rechts (!!!) bzw einer Rechts-kultur state of the art ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen