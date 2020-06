Mittwoch, 03 Juni 2020 | 23.155

Andreas Voßkuhle und ... der Unterschied ...

unsere gewaltengeteilte Staatsspitze besteht bekanntlich …

aus Frau Merkel / Herrn Schäuble / Herrn Voßkuhle …



Herr Schäuble ist offensichtlich mehr oder weniger geistig seelisch körperlich behindert …

Frau Merkel zwar auch … aber nicht ganz so offensichtlich …



und Herr Voßkuhle natürlich auch wenn nicht geradezu erst recht …

obwohl der so aussieht und ausstrahlt … als wäre er im Vollbesitz aller dieser Kräfte ...



und könnte souverain das machen was seines Amtes ist …

nämlich verfassungsgemäß Verantwortung tragen ...



was ist nun der eigentliche Unterschied zwischen diesen Dreien …

gar keiner … !!!



denn diese so genannte Gewalten-teilung …

funktioniert nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren …



das heißt in unterschiedlichen und scheinbar getrennten bzw unabhängigen Formen und Größen

oben sichtbar offen … unten aber unsichtbar direkt miteinander verbunden ...



was wiederum heißt … egal was man wo oben reingießt …

es kommt alles in denselben Topf



‘die Summe aller Laster ist immer gleich’ … sagt das Volk …

Helmut Kohl würde sagen … ‘was hinten rauskommt … ist alles ‘ein’ Scheiß’ ...



und ‘das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile‘ heißt ...

wir haben es eben nicht mit einer wirklich geteilten bzw verringerten Gewalt zu tun …



sondern mit einer doppelt und dreifach potenzierten Gewalt …

die sich nicht etwa gegenseitig kontrolliert und korrigiert sondern anstachelt und ergänzt …



Gewaltenteilung heißt also nicht anderes … als daß drei Männer sich verabreden ...

eine Frau zu vergewaltigen …



zunächst erstmal alle Register ziehen … damit wenigstens einer sie erstmal ins Bett kriegt …

schließlich aber alle über sie herfallen und … naja … eben kaputtmachen ...



und dann spricht man immer so verharmlosend neckisch …

vom so genannten ‘Kleinen Unterschied’ … aber … nix is mit ‘klein’ …



wenn einer von Millionen Aktien eine Aktie mehr hat als die anderen zusammen …

dann hat der die Macht über Alles und das Ganze …



vor allem eben auch über die gesamte zur Verfügung stehende Gewaltpotenz (!) ...

wie Frau Merkel und Herr Trump das geradezu kongenial praktizieren und vorführen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen