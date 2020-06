Montag, 01 Juni 2020 | 23.153

Andreas Voßkuhle und ... der Eilige Geist ...

nach christlichem Verständnis haben Gott / Jesus Christus / der Heilige Geist …

in gleicher um nicht zu sagen gleichberechtigter Weise die Qualität Gott …



Götter haben bekanntlich auch menschliche Eigenschaften ...

sonst könnte man sie ja gar nicht verstehen geschweige mit ihnen reden …



was man umgekehrt von den Menschen leider nicht sagen kann …

auch wenn manche Potentaten wie zum Beispiel Angela Merkel das anscheinend glauben …



ganz abgesehen davon daß des Menschen Glaube ja sein Himmelreich ist …

bzw eigentlich müßte man sagen … weder / noch …



denn offensichtlich fehlen ja insbesondere diesen Potentaten und Monopolen etc …

also ich meine Angela Merkel und ihren Konsorten …



menschliche Eigenschaften …

geschweige denn göttliche …



‘wo war Gott ?’ … fragt BILD mit schöner Regelmäßigkeit …

bzw meinungsforscherischer Sicherheit …



was BILD uns darauf hindeuten läßt … daß Gott wohl gelegentlich hier ist …

aber nicht immer … wo auch immer er dann eigentlich ist …



immerhin wissen wir ja … daß seine Schöpfung noch ein paar mehr Planeten umfaßt …

als diese unsere Mutter Erde … Muttererde (?) … oder einfach Mutti (?) …



von Jesus Christus wissen wir … daß er mal hier war ...

sich dann aber bestimmungsgemäß wieder zurückgezogen hat …



an den heimischen Schreibtisch … neuerdings genannt Homeoffice …

wo er dann sitzet zur Rechten Gottes …



genau gesagt also rechts von Gott …

rechts ist bekanntlich da wo der Daumen links ist …



von uns aus gesehen also tatsächlich links …

wegen der besonderen sozialen Komponente ...



während wir vom Heiligen Geist wenig darüber wissen wie heilig er wirklich bzw was das überhaupt ist …

umso mehr darüber daß er es offensichtlich immer sehr eilig hat …



denn es sieht so aus … als käme der Geist nur vor in Gestalt des Geistesblitzes …

denn sowas gibt es bekanntlich tatsächlich … aber zack schon isser wieder fort …



was dann wiederum diesen sprichwörtlichen Zustand erklärt …

‘von allen guten Geistern verlassen’ …



Blitze gehören bekanntlich zu den spektakulärsten Phänomenen der Natur …

die schon menschliche Bauwerke ebenso wie Existenzen vernichtet haben ...



eine Eigenschaft die sich auch die Potentaten und Monopole etc ...

zu nutze gemacht haben … um die Menschen zu kontrollieren und zu schikanieren …



denn so ziemlich das Schlimmste … was einem ganz normalen friedlichen gemeinnützigen

aber Auto fahrenden Menschen passieren kann ...



ist … zum Beispiel … ‘daß er geblitzt wird’ ...

wodurch der Mensch dann zwischen ihn zermürbende und zermahlende Mühlsteine gerät …



die weit entfernt sind von diesem idyllischen wenn nicht poetischen Vergleich …

‘es klappert die Mühle am rauschenden Bach’ …



doch zurück zum ‘Eiligen’ bzw also göttlichen Geist ...

eine Errungenschaft das menschlichen Geistes ist …



daß er in einer Sternstunde seines Bewußtseins … s. ‘Geistesblitz …’

die Vorstellung entwickelt hat …



daß die Menschheit ohne Menschenrechte eigentlich keine Chance zum Überleben hat …

und jetzt stellt sich heraus … daß auch das wohl nur eine Sternschnuppe war …



denn noch bevor die Menschenrechte halbwegs zu den Hirnen durchgedrungen sind …

beispielsweise von Bundesverfassungsgerichtspräsidenten …



sitzen die Potentaten und Monopole etc völlig ungeniert und ungehindert zusammen …

und überlegen …



gewissermaßen also vorab … theoretisch … prophylaktisch …

ob und unter welchen Bedingungen sie auf jeden Fall dann doch nicht gelten sollen ...



das ist mit Begriffen wie hirnamputiert und hirnverbrannt … geisteskrank und völlig geistlos

nicht mehr zu fassen …



das ist schlicht und einfach kriminell ...

bzw das sprichwörtliche ‘Verbrechen an der Menschheit’ ...



für das Göttliche steht bekanntlich das Schöpferische …

für das Menschliche offensichtlich das Zerstörerische …



selbst das was er selbst ‘geschaffen’ hat muß der Mensch immer wieder systematisch kaputtmachen …

es ist also kein Wunder ... da wendet sich der Geist mit Grausen ...



Fröhliche Pfingsten … Hauptsache Spaß … sagt die Betriebsnudel vom Dienst …

Humor ist wenn man trotzdem lacht … Spaß ist wenn man weiter macht ...







