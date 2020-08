Samstag, 01 August 2020 | 31.214

Die Menschenrechte und ... der Hanf ...

der Hanf ist eine für sich gesehen ganz harmlose Pflanze ...

die aber in der Hand von böswilligen um nicht zu sagen kriminellen Elementen ...



sich auf die unterschiedlichste Art und Weise eignet ...

anderen Menschen zu schaden ...



man kann zum Beispiel aus den Stengeln Fasern bzw Stricke herstellen ...

an denen man Menschen aufhängen kann ...



aus den Samen kann man Öl herstellen ...

das man im sprichwörtlichen Sinne ins Feuer gießen kann ...



vor allem aber kann man aus den Samen die unterschiedlichsten Rauschgifte herstellen ...

wie insbesondere Marihuana und Haschich bzw eben Cannabis ...



und schließlich dient es als Musterbeispiel dafür ...

wie Angela Merkel Politik macht ...



nach dem Motto ... immer schön warten bis das Kind in den Brunnen gefallen ist ...

und dann Zeter und Mordio schreien ... wer dafür angeblich verantwortlich ist ...



oder einfach sagen ... das ist eine Krise ... aus der wir stärker herauskommen ...

als wir hineingeraten sind ...



oder ... auch eine vielgenutzte Variante .. einfach sagen ... das ist eine Krise ...

aber die werden wir regeln und regulieren ... und dann ist das bald wieder passé.



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten Brahmaisten Dalailamaisten Hinduisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...



*



post panem et circenses ...



schon im alten Rom praktizierten die de facto Herrschenden die Regierungsform

des 'Brot und Spiele' ...



was in etwa vergleichbar ist unserem heutigen demokratischen und sozialen Staat ...

das heißt ...



man braucht das Volk einfach nur mit aufregenden TV-Krimis etc zu unterhalten ...

und genügend Knabbergebäck zur Verfügung zu stellen ...



dann merken die gar nicht ...

in was für einer brutalen und rücksichtslosen Diktatur die leben ...



und der Höhepunkt der Spannung ist erreicht ... wenn es heißt ...

'nach dem Spiel ist vor dem Spiel'







