Freitag, 31 Juli 2020 | 31.213

Die Menschenrechte und ... Misereor ...

ante diem ...



bei Tagesanbruch ... wird klar ... daß das mit der so genannten Bewältigung ...

der so genannten Krisen ... aktuell also der so genannten Corona-Krise ...



in etwa der gleiche Unsinn ist ...

wie das mit der so genannten Wiedervereinigung zweier Staaten ...



aktuell also der so genannten Deutschen Demokratischen Republik ...

und der so genannten Bundes Republik Deutschland ...



*



Misereor … das ist jene Institution …

die ‘Menschen dort unterstützt wo die Not am größten ist’ …



wobei es wie in jeder halbwegs funktionierenden Diktatur so ist …

‘was Recht ist bzw eben Not … bestimmen wir natürlich selbst ’ …



denn ebenso objektiv wie relativ gesehen …

ist die geistig seelisch körperliche Not nirgends größer als hierzulande ...



bei denjenigen die Pflichten (übernommen) haben und Verantwortung tragen (sollen) ...

im Verhältnis zu den Mitteln und Möglichkeiten die zur Verfügung stehen ...



Misereor … das ist wie mit all den anderen so genannten NGOs …

bzw das ist wie mit Christoph Columbus …



nicht wissen wohin man will … nicht wissen wo man ist … nicht wissen was man tut ...

und das alles mit dem Geld anderer Leute ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemisten bzw Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...



*



post meridiem ...



die Zeit nach 12 Uhr heißt bekanntlich *nachmittags' ...

oder noch genauer eben post meridiem ...



aber diese Art von Bezeichnung hat sich allgemein nicht durchgesetzt ...

Samstag zum Beispiel heißt Samstag und nicht Nachfreitag ...



bei anderen Begriffen wiederum erschließt sich nur schwer ...

warum die mit dem Wort 'nach' verbunden werden ...



was hat ... zum Beispiel ... 'Nach-haltigkeit' mit 'nach' zu tun ...

was im Englischen 'sustainable' heißt ... also tragfähig haltbar belastbar besorgt ...



es könnte sein ... daß mit der Verbindung mit dem Wort 'nach' das Bekenntnis verbunden ist ...

daß man hierzulande an die Nachhaltigkeit immer erst denkt ...



'nach dem' das Rennen bereits gelaufen... bzw das Kind in den Brunnen gefallen ist ...

oder eine Krise von der nächsten abgelöst wird ...



so daß es vor lauter Rettungs und Reparaturmaßnahmen gar nicht zur Entwicklung kommt ...

während die Natur mit ihrem sustainable development unbeirrt immer weiter fortschreitet ...







